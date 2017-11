US-ZERSTÖRER LÄUFT IN ODESSA EIN

Fotos: Der US-Zerstörer „USS James E. Williams“ (DDG-95) der Arleigh-Burke-Klasse – mit 96 Marschflugkörpern „Tomahawk“ ist im südukrainischen Hafen von Odessa angekommen, wo er sich provokativ nahe der russischen Halbinsel Krim aufstellt.

Auf der anderen Seite hat die russische Armee gestern verkündet, dass am westlichen Ufer der Krim (quasi nach Odessa schauend) großangelegte Manöver mit modernen russischen Anti-Schiffs-Raketen „Bastion“ (bis 600 km Schlagweite) und „Bal“ (260 km) durchführt. Von der Krim aus nach Odessa – sind es 188 km Luftlinie, so dass der US-Zerstörer in direkter Schlagweite russischer Abwehrraketen stehen wird.

PS: Jetzt wird wohl auch der letzte kapiert haben, was die USA mit der Krim bzw. auf der Krim machen wollten, nach dem, von ihnen finanzierten & von ihren ukra-faschistischen Marionetten durchgeführten, verfassungswidrigen Maidan-Staatsumsturz.