Seilziehen um die Zukunft Syriens

Russland, Türkei und Iran diskutierten über die Zukunft Syriens. Doch die drei Mächte verfolgen unterschiedliche Interessen.

Zum trilateralen Gipfeltreffen in Sotschi, dem beliebten russischen Kurort am Schwarzen Meer, hatte Präsident Wladimir Putin eingeladen. Gemeinsam mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rouhani und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan wollte Putin am vergangenen Wochenende ausloten, ob sie eine für alle drei Parteien akzeptable Nachkriegsordnung für Syrien ausarbeiten und diese bei den Genfer Friedensgesprächen am 28. November vorstellen könnten. Über dieselbe Frage hatten zuvor ebenfalls in Sotschi auch die Generalstabschefs der drei Regionalkräfte getagt. Zum Schluss der Tagung waren die drei Präsidenten darum bemüht, Einigkeit zu demonstrieren. Der Krieg gegen die Dschihadisten……