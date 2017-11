Rothschild und das spanische Quecksilber

Als sich Spaniens Regierung gewahr wurde, das die Quecksilbermine (Zinnoberabbau) der Almaden eine „Goldgrube“ ist, saß diese bereits in der Falle. Nachdem im März 1835, das Haus Rothschild den befristeten Zuschlag zur Ausbeutung erhielt, begann ein feilschen der Gier um Verlängerung, Meistbieter und politischen Verwerfungen. Es entbrannte ein regelrechter Jahrzehnte langer Krieg, um Geld, um sehr viel Geld! Spanien verlor!

Lemberger Zeitung – Mi, 11. März 1835 – Seite 119(3)

Am 15. Februar fand zu Madrid die Adjudication, der Quecksilbergruben von Almaden Statt. Diese umfassende Ausbeutung ward den HH. Rothschild von Paris und London, in Verbindung mit den HH. Inigo und Espeleta von Berdeaur zugeschlagen, die über ihre Concurrenten den Sieg davon trugen. Dazu mußten sie aber 57 ¼ für das bieten, was bisher nur mit 30 bezahlt wurde. Das höchste Angebot, nach dem der HH. von Rothschild,war das des……