Nordkoreas Geduld bestand den Härtetest

Südkorea ist zur Wiederaufnahme eines direkten Dialogs mit Nordkorea bereit, wenn es sich der Raketen- und Atomtests weiterhin enthalten wird. Dies sagte der Sondergesandte des Präsidenten Südkoreas, Song Young-gil, am Montag in Seoul, schreibt die Zeitung „Kommersant“ am Dienstag.