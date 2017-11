Die Rohingya-Krise in Myanmar und der Menschenrechtsimperialismus

Der Besuch von Papst Franziskus in Myanmar (Burma) lenkt den Blick auf die tragische Situation der muslimischen Rohingya-Minderheit, die zur Flucht in die angrenzenden Staaten gezwungen wurden.

Mindestens 620.000 Männer, Frauen und Kinder wurden in den letzten Monaten vom burmesischen Militär und verbündeten Schlägerbanden aus dem Land vertrieben. Als Vorwand dienten kleinere Anschläge der Arakan Rohinya Salvation Army (ARSA) im August 2017. Die Flüchtlinge leben in elenden, überfüllten Lagern in Bangladesch und Indien. In beiden Ländern sind die Flüchtlinge erklärtermaßen nicht willkommen.

Die internationale Reaktion auf die humanitäre Krise in Myanmar ist gezeichnet von Heuchelei. Dies trifft vor allem auf die imperialistischen Großmächte zu – auf die Vereinigten Staaten, die Europäische Union und ihre Verbündeten – die ansonsten gerne „Menschenrechte“ im Mund führen, um ihre geopolitischen Ziele durchzusetzen sowie Regimewechsel und……