Berlin mag gescheitert sein, aber Köln ist auch nicht besser

Köln, die große Stadt in der ich arbeite. Ich fahre dort jeden Tag hin. Seit Jahren. Früher habe ich für Europas größte öffentlich-rechtliche Sendeanstalt in der Innenstadt gearbeitet, später dann für deren Inkasso-Büro. Spöttisch auch „Bockeldorf Inkasso“ genannt, angelehnt an Moskau Inkasso, denn die Methoden sind ähnlich.

Was man aber sagen kann ist dass ich seit fast 15 Jahren täglich in Köln bin. Und ich sehe den Verfall dieser Stadt. Ich sehe den auch in Rheydt, meiner Heimat-Stadt, feindlich übernommen von Mönchengladbach. Rheydt verkommt jeden Tag ein Stück mehr, das war früher schon so schlimm, dass ich da irgendwann weggezogen bin. Zuviel Gewalt, zuviele…..

…..passend dazu……

Nicht in diesem Ton, Herr Schulz…

Martin Schulz tut gerne so, als würde er Probleme direkt ansprechen. Mr. 100% hat angesichts der Siemens-Krise den Siemens-Chef Kaeser direkt angegriffen. Schulz wirft der Siemens-Spitze vor, Managementfehler seien der Grund für die Entlassung tausender Mitarbeiter. Nun ist Kaeser nicht jener welcher, der sich öffentliche Angriffe ohne Gegenwehr gefallen lässt, da hätte Schulze sich besser ein anderes Opfer ausgesucht. In einem Brief kontert Konzernchef Joe Kaeser den SPD…..