Bekannt-unbekannte Tatsachen aus der Gründungszeit der bundesdeutschen Leitmedien Beschütztes Lügen

Viele Demokraten in Deutschland haben Angst, den Begriff „Lügenpresse“ zu verwenden, weil er gegenwärtig vor allem in antidemokratischen Milieus verwandt wird. Die Angst kommt auch von der Meinungsmache der sogenannten Qualitäts- oder Leitmedien, die im Versuch der Selbstverteidigung den Begriff Lügenpresse der „rechten Ecke“ und „Verschwörungstheorien“ zuordnen – zu Unrecht. Die erste Zeitung, die die Westalliierten nach dem 2. Weltkrieg in Westdeutschland lizensierten, war die Frankfurter Rundschau. Sie wurde deshalb als erste lizensiert, weil sie als einzige größere Zeitung ohne NS-Personal antrat. Sie gab sich ausdrücklich als Gegenentwurf zu „Hugenbergs Lügenpresse“ – der Hugenberg-Pressekonzern hatte mit seinen Nachrichtenagenturen und Dutzenden von Zeitungen wesentlich Hitler an die Macht geschrieben. Alfred Hugenberg, ehemaliger Direktor des Krupp-Konzerns, Rüstungs- und Medienunternehmer….

