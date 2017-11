Welche Drogen nimmt Kathrin Göring-Eckardt?

Wer zu tief ins Glas schaut und sich zwischendurch immer mal wieder einen Kurzen hinter die Binde kippt, lallt irgendwann irgendwelchen schwer verständlichen Schwachsinn daher.

Wer sich mit bewusstseinserweiternden Drogen wie LSD, oder gewissen, schmackhaften Pilzen sein Gehirn auf Erbsengröße schrumpft, bekommt irgendwann Halluzinationen.

Wer seinen Kopf zu oft in Schneeberge stopft, wird ziemlich schnell paranoid und leidet unter Verfolgungswahn.

Von Thomas Böhm

Kathin Göring-Eckhardt scheint das alles zusammen und ziemlich oft genossen zu haben. Anders ist dieser neuerliche Ausbruch des Wahnsinns nicht…..

…..dann noch das…..

Rentner (85) ruht sich kurz an Bushaltestelle aus – jetzt soll der Demenzkranke 35 Euro Bußgeld zahlen

Düsseldorf. 35 Euro Bußgeld soll ein 85-jähriger Demenzkranker an die Stadt Düsseldorf bezahlen. Sein Vergehen: Er hat sich für acht Minuten an der Bushaltestelle Friedrich-Ebert-Straße am Hauptbahnhof ausgeruht.

35 Euro Strafe für acht Minuten Sitzen

Ein Bekannter hat das Schreiben des Düsseldorfer Ordnungsamtes nun bei Twitter veröffentlicht und seine….. …..und noch was….. Wird Facebook sich bald schon vor einem deutschen Gericht verantworten müssen? Immer wieder löscht Facebook Beiträge seiner Nutzer und sperrt diese mehr oder weniger willkürlich nach eigenem Gutdünken, ohne sich an den geschlossenen Nutzungsvertrag zu halten. Damit könnte eventuell bald schon Schluss sein. Jürgen Fritz und Rechtsanwalt Dr. Christian Stahl streben eine Musterklage gegen den Internet-Giganten an, welche sehr weitreichende Folgen nach sich ziehen könnte. David gegen Goliath Fünfmal hat Facebook mich in den letzten Monaten m.E……. …..und das letzte…… Weihnachtsmärkte: De Maizière ruft zur Vorsicht vor Terroristen auf Erst lässt seine Regierung unzählige potentielle Terroristen ins Land, nun ruft Innenminister Thomas de Maizière die Leute zur Wachsamkeit auf, wenn sie auf Weihnachtsmärkte gehen. Geht’s noch, Herr Bundesminister? Bundesinnenminister Thomas de Maizière übt sich entweder in blankem Zynismus, oder er leidet einfach nur an völligem Realitätsverlust. Denn in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“ sagte er einerseits, dass Weihnachtsmärkte „zu unserem….. …..und das allerletzte…….