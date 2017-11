Von Katharina II. bis Wladimir Putin von Thierry Meyssan

Seit Beginn des Krieges gegen Syrien, im Jahr 2011, unterstützt Russland dieses Land gegen etwas, das es für eine äußere Aggression hält. Während die westliche Presse dieses Verhalten als eine Solidarität zwischen Diktaturen betrachtet, erklärt Thierry Meyssan seine wirklichen historischen Gründe. Er stellt fest, dass der Sieg, der auch jener von Moskau ist, eine neue Periode für die orthodoxe Kultur in Europa eröffnet.

Um das moderne Russland zu bauen, beschloss die Zarin Katharina II. ihre Hauptstadt St. Petersburg zum ersten kulturellen Zentrum der Welt zu machen. Sie verwurzelte ihr Land in seinem orthodoxen christlichen Kulturkreis, entwickelte die Verwendung der französischen Sprache und ließ die größten europäischen Intellektuellen und Künstler an ihren Hof kommen, egal ob sie katholisch, protestantisch oder orthodox und sogar Muslime waren.

Im Bewusstsein des kulturellen Verlusts, den der Rückgang des Christentums angesichts der Intoleranz des Osmanischen Reiches im Nahen Osten für die Orthodoxie, also auch für Russland, bedeutete, zog sie in den Krieg gegen den Sultan. Sie annektierte die Krim, verwandelte das Schwarze Meer in ein…..