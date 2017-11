Silverstein, Besitzer des World Trade Centers, kassiert weitere 95 Millionen Dollar für Anschlag vom 11. September 2001

Vergleich zwischen den beiden Fluglinien und dem Betreiber des World Trade Centers in New York: Versicherungen zahlen Entschädigung aus

Am U.S.-Bezirksgericht in Manhattan wurde ein langjähriger Prozess, geführt vom Betreiber des World Trade Centers Larry Silverstein, Besitzer der Firma World Trade Center Properties LLC, gegen die Fluggesellschaften American Airlines Group Inc. und United Continental Holdings Inc. mit einem Vergleich beendet.

Die Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber hätten durch ihre angebliche Nachlässigkeit nicht verhindert, dass ihre Flugzeuge gekapert und in die Türme gesteuert wurden, lautete die Argumentation der Kläger. Die Versicherer der Fluglinien werden die Summe auszahlen, sobald Alvin Hellerstein, Bezirksrichter in Manhattan, das Abkommen billigt.

Sechs Wochen vor den Anschlägen hatte Silverstein einen 99-jährigen…..