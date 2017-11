Russland: Abgefangen & abgeführt US-Militärjets haben im Schwarzen Meer einfach nix zu suchen

CNN HEULT – RUSSISCHER GENERAL DAZU: US-MILITÄRJETS HABEN IM SCHWARZEN MEER EINFACH NIX ZU SUCHEN !!! +++

Der US-“Fake-News“-Sender CNN meldet, dass ein US-Spionage-Jet P-8A “Poseidon“ unweit der russischen Grenze im Schwarzen Meer “unsanft“ (“nicht sicher“) von einem russischen Kampfjet SU-30CM abgefangen und “abgeführt“ wurde. Solche Abfangmanöver seien “gefährlich“.

Der russische General-Oberst und ehemaliger Vize-Oberkommandeur der russischen Armee, Nikolai Antoschkin, dazu: “US-Militärjets haben im Schwarzen Meer einfach nix zu suchen!“

Der russische General weiter: “Zudem gibt es kein unsanft bei einem SU-30. Die Jets sind hochmanövrierfähig, so dass ihnen das Abfangen ganz sicher nicht schwer fällt. Unsanft und unsicher sind wieder solche typisch medialen Redewendungen.“

A P-8A Poseidon assigned to Patrol Squadron (VP) 16 is seen in flight over Jacksonville, Fla. (U.S Navy photo by Personnel Specialist 1st Class Anthony Petry/Released)

