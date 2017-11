Reporter ohne Grenzen wollen kritische Pressekonferenz in Genf über syrische Weißhelme verhindern

Die „Weißhelme“ in Syrien polarisieren: Den einen gelten sie als heldenhafte Retter, den anderen als Handlanger von Terroristen. Der Schweizer Presseclub will nun einen kritischen Blick auf die „Zivilschützer“ werfen. Zum Ärger der Reporter ohne Grenzen.

Im Westen gelten sie als Helden: Die so genannten Weißhelme in Syrien, die in den von Aufständischen kontrollierten Gebieten als Rettungssanitäter aktiv sind und – zweifellos – zahlreichen Menschen das Leben gerettet haben. Für ihren Einsatz bekam die sich als „Syrischer Zivilschutz“……