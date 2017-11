„Merkel-Legos“: Wer zahlt für Anti-Terror-Schutz auf Weihnachtsmärkten?

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach

Am Montag hat in Deutschland die Weihnachtsmarkt-Saison begonnen, auch auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Das Bild in den Innenstädten hat sich verändert. Neben Glühwein und Christstollen gehören in diesem Jahr mehr Sicherheitspersonal und Betonpoller, sogenannte „Merkel-Legos“, zum Weihnachtsmarkt dazu.