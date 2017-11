Marco Glowatzki wird von radikalen Syrern aus Deutschland bedroht

Seit gestern berichten in Syrien mehrere Seiten, Sender und Medien über den deutschen Auswanderer Marco Glowatzki aus Hamburg. Eines der größten Portale in Syrien hat Marcos Beziehungen zu Syrien recherchiert und in einem extra Blog mit allen Videos, Interviews, Reiseberichten und Vorträgen, die er in Deutschland hielt, veröffentlicht.

Mit großer Resonanz – sowohl pro als auch contra. Neben Beleidigungen und Anfeindungen sieht sich Marco Glowatzki auch Morddrohungen ausgesetzt, die hauptsächlich aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien stammen sollen. Doch Marco Glowitzki fühlt sich in Syrien mittlerweile sicherer als in Deutschland und erzählt auch, dass er sich oft vor…..