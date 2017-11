Kriegsglocken! TRUMPS SONDERBEAUFTRAGTER: CHANCE FÜR KRIEG IM DONBASS BEI 80%

Das aktuelle Interview des US-Politik-Magazins POLITICO mit „McCains Mann in Trumps Diensten“ & US-Sonderbeaftragten für den Donbass-Konflikt, Kurt Volker, lässt etwas hinter die Fassade dessen blicken, wie die USA den Donbass-Konflikt sehen. Als aller erstes sehen sich die USA in der Ukraine als „großen Vermittler“ zwischen „bösen Russen“ und „echt toll patriotisch gewordenen“ Ukrainern (sprich ukrainischen Nazis) und dass die USA den Russen in allem die Schuld geben, ohne zu resümieren, dass es ja die USA sind, die den Konflikt anheizt & finanziert, genauso wie den ukra-faschistischen Maidan-Staatsumsturz.

Bei seinen Treffen & Verhandlungen mit dem russischen Vermittler und Putins engem Berater, Wladislaw Surkow, versuche er bis heute auch die „Krim“ ins Spiel zu bringen und überhaupt zu verstehen, wie „die Russen“ insgesamt so ticken diesbezüglich. Er sehe „keine Fortschritte“ bei den Gesprächen. Fast am Ende des Interviews vergießt der ehemalige US-Botschafter bei der NATO und McCains enger Vertrauter, Kurt Volker, fast schon offen Krokodilstränen und dass er es traurig findet, dass in dem Donbass-Krieg über 10.000 Menschen getötet wurden, ohne natürlich zu erwähnen, dass sie ja vom US-gestützten ukra-faschistischen Kiewer Regime getötet wurden und diese bis heute Städte & Wohngebiete mit Minenwerfern & Artillerie beschießen. Wichtig: Dann antwortet er auf die Frage, wie wahrscheinlich ein neuer großer Krieg sei, mit 80%. „Es könne auch nichts oder auch alles passieren. Die Wahrscheinlichkeit eines Szenario bei dem es binnen eines Jahres „weitergehe“ (kriegstechnisch) sei am wahrscheinlichsten. Die „Chancen“ dafür lägen aktuell bei 80%. Quelle:1,2,