Jamaika und die Wiedergeburt der Mumie

Nachdem der Kelch einer Koalition aus CDU, FDP und Grün*X~Innen gescheitert ist, versucht man nun die bereits müffelnde Mumie der großen Koalition wiederzubeleben. Angesichts derartiger Verzweiflung fangen möglicherweise auch die Toten wieder an zu laufen. Bemerkenswert ist, dass man immer noch nicht darüber spricht, worüber man schon im Wahlkampf nicht sprechen wollte…

Der Mainstream in Deutschland ist derzeit in etwa wieder so verwirrt wie nach dem britischen Referendum über den EU-Austritt, der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten und dem Aufstieg von Sebastian Kurz in Österreich. Angesichts der eigenen Fehlleistungen der letzten Jahre darf man von soviel Überraschtheit wirklich überrascht sein.

Bevor wir auf die Fehlleistungen zu sprechen kommen sollten wir kurz innehalten und uns mit den Leistungen der Regierungen unter Merkel beschäftigen. Welche…..

……passend dazu……

„Das System Merkel – Psycho-Horror ohne Ende?“

Nochmals vier Jahre mit Merkel? Aus „staatpolitischer Verantwortung“ eine neuen Große Koalition? Wie soll das deutsche Volk dies nur aushalten, fragt sich unser Gastautor Rainer Rupp.

von Rainer Rupp Das System Merkel (SM) ist am Ende, zumindest beim gemeinen Volk. Nur die Kanzlerin mit ihrem eisernen Willen zur Macht hat es immer noch nicht gemerkt. Obwohl ihre Hofschranzen Frau Merkel…..