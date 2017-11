Identitätsdiebstahl: Betrüger missbrauchen «Meine Sendungen»-Onlinedienst der Schweizerischen Post

Seit Ende 2014 bietet die Schweizerische Post die Dienstleistung «Meine Sendungen» an:

Empfängerinnen und Empfänger von Paketen werden vorgängig über neue Sendungen informiert (Beispiel). Mit dem Onlinedienst «Meine Sendungen» kann unter anderem ein neuer Empfangsort bestimmt werden. So kann ein Paket beispielsweise an eine völlig andere Adresse oder einen My Post 24-Automaten umgeleitet werden.

Leider haben inzwischen auch Betrüger den «Meine Sendungen»-Onlinedienst entdeckt. Sie missbrauchen die Dienstleistung, um Waren bei Onlineshops in der Schweiz zu kaufen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Der Betrug funktioniert wie folgt:

«Meine Sendungen»-Betrug: Schritt für Schritt

Für «Meine Sendungen» benötigt man Zugriff auf ein Nutzerkonto für…..