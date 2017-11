Der größte Vermögenstransfer der Geschichte

Was wird bis zum Jahr 2025 geschehen? Natürlich kann das niemand genau wissen, aber ich will später in diesem Artikel versuchen, einen Ausblick auf die nächsten 4-8 Jahre zu geben.

Die Konzentration des Vermögens der Welt in den Händen einiger weniger hat mittlerweile ein gefährliches Ausmaß erreicht. Die drei reichsten Männer der USA besitzen heute mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die sich im unteren Teil der Vermögenspyramide wiederfindet. Die obersten 1% besitzen zusammen 33 Billionen $, die untersten 1% haben dagegen Schulden in Höhe von 196 Milliarden $.



Die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Die wichtigste Frage ist jedoch, wie es soweit kommen konnte. Und welche Konsequenzen wird das haben?

Panama Papers, Paradise Papers und die Sensationsgier der Medien



Für die Medien sind Skandale wie die Panama Paper und zuletzt die Paradise Papers ein gefundenes Fressen und ein gute Gelegenheit, die Reichen zu attackieren und…..