SCHLEICHENDE GOLD-REVOLUTION

Wie die Russische Zentralbank bestätigt, planen die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) eine eigene und gemeinsame Goldbörse, die den Goldhandel zwischen den Staaten regelt und den fairen Goldpreis bewertet. Bisher ist dieses “Vorrecht“ der britischen Goldbörse COMEX in London “vorbehalten“, bei der “anonyme Banker“ sich anonym absprechen und den Preis für die Goldunze festlegen, nach dem sich dann der weltweite Goldhandel richtet.

Dies soll sich schon bald ändern und eine echte Alternative geschaffen werden, da die Goldreserven der Zentralbanken der BRICS-Staaten, die Goldnachfrage in den Staaten der BRICS und die Goldvorräte / Goldförderung die der westlichen Staaten deulich übersteigen, so der Vorsitzende der Russischen Zentralbank.

Das Zentrum des Goldhandels und der Goldnachfrage hat sich demnach stark in Richtung der BRICS-Staaten verschoben, so dass die hegemoniale Stellung der Briten und der USA nicht mehr zeitgemäß seien. Zum Beispiel ist bekannt, dass Südafrika und Russland über große Goldvorräte verfügen. Russland hat die drittgrößte Goldförderung der Welt und die russische Zentralbank erwirbt in den letzten Jahren soviel Gold (~200 Tonnen jährlich) wie alle restlichen Zentralbanken der Welt zusammen gerechnet. In Indien ist die traditionell weltweit größte private Nachfrage an Gold. Chinas Zentralbank kauft viel Gold, aber noch mehr können und wollen sich die normalen chinesischen Bürger Goldschmuck kaufen. Auch in Russland gilt Goldschmuck traditionell als hochgeschätzt.

Zudem hat die Russische Zentralbank bestätigt, dass Russland und China für 2018 bereits einen bilateralen zwischenstaatlichen Vertrag für den Goldhandel unterzeichnet haben, bei dem das Gold ohne die Londoner Börse und ihren Preisen abgewickelt werde.

Möglicherweise ist die britische Premier Theresa May in den letzten Wochen auch deshalb so giftig gegenüber Russland in der Presse, da Großbritannien und dem “Handelsplatz“ London künftig jährlich mehrere Milliarden Dollar durch die “Lappen“ gehen werden.

Am Rande: Damit können die BRICS-Staaten dann auch durch den Goldpreis auch auf die “schien unendliche“ Gelddruckpolitik der westlichem Zentralbank, allen voran die der USA, ein jähes Ende finden könnten oder zumindest das Schaffen von ungedeckten Geldwerten aus dem “Nichts“ mit der sie dann handfeste Sachwerte erwerben, begrenzen. Am 15.08.1971 wurde die Goldbindung des Dollars seitens der USA aufgelöst und die Ära des mit nichts gedeckten Gelddruckens der FED begann. Die USA haben heute bereits 20,5 Billionen Dollar an Staatsschulden.

