OSZE WEIGERT SICH IHREN JOB ZU TUN

Die OSZE-Beobachter weigern sich ihren Job zu tun – und neutral zu “beobachten“. Bereits am 23.11.17, also vor bereits 3 ganzen Tagen, haben ukra-faschistische Truppen bei ihrem Angriff auf den Donbass-Widerstand die beiden Dörfer Travnivoe und Gladosovo bei Gorlovka in der neutralen Pufferzone besetzt und die Dorfbewohner quasi zur Geisel gemacht, entgegen allen Vereinbarungen des Minsker Friedensabkommens, welchen die OSZE eigentlich “neutral“ zu beobachten hat.

Bereits vor 3 Tagen! Bis heute sind die Beobachter der OSZE nicht in die beiden Dörfer gefahren, um zu “beobachten“ und den Kiewer Verstoß zu protokollieren. Sie weigern sich diese klaren Verstöße ehrlich zu fixieren, um das ukra-faschistische Kiewer Regime vor der “Weltöffentlichkeit“ nicht zu “belasten“. Diese Infos bestätigt der Donbass-Widerstand, der von einem tragischen Zynismus der OSZE spricht, da die ukra-faschistischen Truppen dort ungestört plündern und ethnische “Säuberungen“ durchführen können, ohne dass die OSZE das fixiert. Heuchler! Quelle: