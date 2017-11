Meinungsfreiheit nur für Israel-Freunde, ansonsten Zensur?

Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Ich möchte in diesem Beitrag den Hintergrund darstellen, warum das neue Buch von Abraham Melzer „Die Antisemitenmacher“ (1) wichtig ist und weswegen die Konferenz „Zur Zeit der Verleumder“ am 10. Februar in Berlin stattfinden wird (2).