Norwegen ist besorgt, dass die nagelneuen F-35-Kampfjets, die es von den USA gekauft hat, mit Sensoren ausgestattet sind: Diese sollen sensible Informationen an den Hersteller Lockheed Martin in Texas senden.

Die teuren Kampfflugzeuge, die Norwegen Milliarden von Dollar gekostet haben, sollen mit einer Technologie versehen sein, die eine bessere Überwachung von großen Gebieten am Boden und auf See ermöglichen. Allerdings sollen die Kampfjets darauf programmiert sein, nach jedem Flug dem Hersteller in Texas gewisse Angaben zu übermitteln – worüber das norwegische Militär logischerweise nicht gerade begeistert ist.

„Wegen der Bedenken des Landes ist ein Filter notwendig, bei dem die……