Milliardär Globalist George Soros hat behauptet, dass er „eine Art Gott“ ist und dass „normale Regeln nicht auf ihn zutreffen“. Seine Argumentation für seinen Gott-Komplex ist, dass er darauf besteht, dass er „alles erschaffen“ und „Amerika kontrolliert“. aufgrund seines Engagements für die Einführung der Neuen Weltordnung.

Der ungarischstämmige Nazi-Sympathisant nutzt seinen Reichtum und seinen mächtigen Einfluss in jedem Winkel der Welt, um die Gesellschaft und die internationalen Ökonomien zu verdrehen, um seiner eigenen Agenda und seiner globalistischen Politik zu entsprechen.Mit Einfluss von Staatsoberhäuptern und der Nutzung seiner Open Societies Foundation für zivile Unruhen. Er war maßgeblich an dem massiven Zustrom von Migranten in Europa und den Vereinigten Staaten beteiligt.

Laut MDI, dem Erzsozialisten, Globalisten und Rasse, entpuppte sich Revolutionsspirit George Soros als Ultimatum für ganz Europa. Jedes Land muss „Verantwortung übernehmen“ für den Massenzustrom von Immigranten, der den europäischen Kontinent überflutet. Unruhe in ihren eigenen Ländern geschaffen. „Die EU braucht einen umfassenden Plan zur Bewältigung der Krise, der eine wirksame Kontrolle über die Ströme von Asylbewerbern wiederherstellt, so dass sie auf sichere und geordnete Weise und in einem Tempo stattfinden, das Europas Fähigkeit widerspiegelt, sie zu absorbieren.“ „Um umfassend zu sein, muss der Plan über die Grenzen Europas hinausreichen“, schreibt Soros.

Der Plan müsse globalistisch sein, argumentiert Soros und werde von den Vereinten Nationen geleitet. „Dies würde die Last der syrischen Krise auf eine größere Anzahl von Staaten verteilen und gleichzeitig globale Standards für den Umgang mit den Problemen der erzwungenen Migration im Allgemeinen schaffen.“

