Frauen im Panzer

Archivbild: Panzer an der Grenze zum Gazastreifen (Foto: Hadas Parush/Flash90)

Vorangegangen war ein achtmonatiger Kurs in der „Caracal“ Kampfeinheit, in der Frauen und Männer zusammen dienen. Zu Beginn nahmen 15 Soldatinnen an dem Kurs teil, zwei von ihnen schieden jedoch schon nach einer Woche aus. Doch die 13 anderen Soldatinnen wurden nach der Grundausbildung für die weitere Ausbildung in Gruppen aufgeteilt und einem erfahrenen Panzerkommandanten unterstellt.

Der Kurs enthielt die Grundlinien der Panzerausbildung und nicht das volle Programm, wie es sonst gelehrt wird. Der Grund dafür ist die Tatsache…..