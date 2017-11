Apokalyptisches Szenario verhindern: Nordkorea-Sanktionen nutzlos – Moskau

© AFP 2017/ Johannes Eisele

Die Verschärfung der Sanktionen gegen Pjöngjang wird in eine humanitäre Katastrophe führen und das nordkoreanische Problem nicht lösen können. Dies erklärte Russlands Vize-Außenminister Igor Morgulow in einer Sitzung des Diskussionsklubs „Valdai“ in Seoul, wie russische Medien am Montag berichten.