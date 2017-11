Zur Eindämmung der US-Hegemonie

NEUER RUSSISCHER MARINE-STÜTZPUNKT IN SUDAN – AM ROTEN MEER?

Wie RT und die russische Nachrichtenagentur RIA berichten, hat der sudanesische Präsident Omar al-Bashir ihnen in einem Interview mitgeteilt, dass der Sudan die Russsischen Föderation eingeladen hat – in Sudan am Roten Meer einen strategischen Marine-Stützpunkt zu errichten. Dies habe er auch beim gestrigen Treffen in Sotschi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und danach auch mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu berichtet. Der sudanesische Präsident al-Bashir führte weiter an, dass das Abtrennen der abtrünnigen Region Südsudan auf die Politik der USA und ihre massive Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Sudans gewesen waren. Um weitere US-Eskapaden zu verhindern, benötige Khartoum (Sudan) aber auch die Region im Allgemeinen einen Gegenpol zu den USA, damit die Kriege in der Region endlich ein Ende finden. Die russische Marine sei so ein strategischer Gegenpol. Ihm nach werde Russland diese Einladung prüfen.

PS: Der Sudan unterhält traditionell enge Beziehungen zu China, dessen “Eindämmung“ die USA mit ihrer Stützung der Abtrennung des Südsudan vom Sudan bezweckten. China hat mittlerweile auch eine Basis in Djibouti. Quellen:1,2,3 Bild: Перейти в фотобанк