Vernon Johnston heilte Krebs vierten Grades in 10 Tagen

Gemäss Warburg Hypothese (1930) können Krebszellen nur in sauren Körper leben. Nobelpreisträger Otto Warburg konnte nämlich beobachten, dass die meisten Krebszellen ihre Energie hauptsächlich durch eine hohe Rate an Zuckerverbrennung (Glykolyse) gefolgt durch anaerobe Milchsäuregärung im Cytosol gewinnen. Im Gegensatz dazu erzeugen normale Zellen ihre Energie durch eine vergleichsweise niedrige Rate an Zuckerverbrennung mit der anschliessenden Oxidierung des gewonnen Pyruvats in den Mitochondrien. Der letztere Vorgang ist aerob, findet also unter Verwendung von Sauerstoff statt.

2008 wurde Vernon Johnston mit einem Prostatakrebs vierten Grades……