Notwendigkeit der Minderung menschlichen Leidens in Syrien

Erklärung der Präsidenten der Russischen Föderation und der Vereinigten Staaten von Amerika am 11. November 2017 in Da Nang (Vietnam)

Präsident Wladimir Putin und Präsident Donald Trump haben heute während des Treffens am Rande der Konferenz der APEC-Mitgliedsstaaten in Da Nang (Vietnam) ihre Entschlossenheit bekräftigt, ISIL in Syrien zu besiegen. Sie drückten ihre Zufriedenheit mit den erfolgreichen Anstrengungen der USA und Russlands zu einer effektiveren Verhinderung gefährlicher Zwischenfälle zwischen amerikanischen und russischen Militärs aus, die eine bedeutende Erhöhung der Verluste von ISIL auf dem Kampffeld in den letzten Monaten ermöglichten. Die Präsidenten vereinbarten, funktionierende militärische Kommunikationskanäle zur Gewährleistung der Sicherheit der Streitkräfte der USA und der Russischen Föderation sowie zur Verhinderung gefährlicher Zwischenfälle unter Teilnahme der Kräfte der Partner, die gegen ISIL kämpfen, aufrechtzuerhalten. Sie bestätigten, dass diese Anstrengungen bis zur endgültigen Niederlage von ISIL fortgesetzt werden.

Die Präsidenten stimmten zu, dass es für den Konflikt in Syrien keine militärische Lösung gibt. Sie bestätigten, dass eine endgültige politische Lösung des Konfliktes im Rahmen der Genfer Friedensgespräche gemäss der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats gefunden werden soll. Sie nahmen auch die jüngste Erklärung des Präsidenten Bashar al-Assad zum Genfer Prozess, zu einer Verfassungsreform und zu Wahlen gemäss der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrats zur Kenntnis. Die Präsidenten bestätigten, dass diese Schritte eine……