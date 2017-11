Iranischer Präsident: Zionisten und USA stehen hinter Abenteuerlust in der Region

Laut dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani gibt es genügend Beweise darüber, dass die Zionisten und die USA hinter den abenteuerlichen Aktionen mancher regionaler Länder stehen.

Rohani sagte dies gestern Abend am Ende einer gemeinsamen Sitzung der drei Gewalten in Teheran. Laut dem iranischen Präsidenten sollten die Länder in der Region ihre Probleme unter sich lösen; es sei ein Fehler, sich vorzustellen, dass durch die Waffen oder die Unterstützung der Zionisten und Amerikaner Ruhe und Frieden in der Region erzeugt wird, so Rohani.

Der iranische Präsident betonte, Iran halte weiterhin an einem Dialog sowie an Gesprächen zur Beilegung der Probleme am Verhandlungstisch……

…passend dazu…..

Rohani: Iran unterstützt Regierung und Volk in Syrien weiterhin beim Kampf gegen Terrorismus

Der iranische Präsident Hassan Rohani hat die weitere Bekämpfung von Terrorgruppen in der Region bekräftigt und betont, Iran unterstützt die Regierung und das Volk in Syrien auch weiterhin.

In seinem gestrigen Telefonat mit dem syrischen Präsidenten Baschar Assad gratulierte Rohani zum jüngsten Sieg der Regierung und dem Volk in Syrien sowie deren Unterstützern gegenüber den Terroristen wie……