Russisches Außenministerium: US-Truppenverbleib in Syrien ist eine „Besatzung“ des Landes

Russland wirft den USA vor, das Völkerrecht in Syrien zu missachten. Washington will trotz der Niederlage der Terrormiliz „Islamischer Staat“ nicht aus Syrien abziehen. Stattdessen wolle man die kurdischen Verbündeten schützen und Druck auf Assad ausüben.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, sagte am Donnerstag, dass es keine rechtliche Legitimation für eine militärische Präsenz der USA in Syrien gibt. Die Amerikaner dort seien nicht nur ohne Erlaubnis aus Damaskus in Syrien, sie missachteten auch die Wünsche der syrischen Regierung.