Droht im Nahost der nächste Krieg?

Im Nahen Osten herrscht eine aufgeheizte Stimmung. Israel und Saudi Arabien scheinen sich so sehr verzockt zu haben, dass nun ihre eigenen Existenz gefährdet ist.

Saudi Arabien hofft darauf, dass Israel den Libanon angreift und damit die Achse „Iran-Irak-Syrien-Libanon“ schwächt. Für dieses gewagte Vorhaben sollen die Saudis Tel Aviv sogar mehrere Milliarden Dollar angeboten haben.

Aber in Israel zeigt man sich irritiert, da Israel doch zuvor von Saudi Arabien verlangt hat, den Iran anzugreifen.

Beide drohen ihren Gegnern, aber beide wissen, dass sie Chancenlos sind. Und beide verlassen sich auf den Anderen.

Man weiß schon lange, dass Israel und Saudi Arabien heimliche Verbündete sind. Aber wer hat in diesem Bündnis mehr zu sagen?

Scheinbar hat der neue saudische Kronprinz Mohammed bin Salman seine Rolle überschätzt. Nicht die Saudis diktieren den Israelis eine Aufgabe, sondern umgekehrt. Oder doch nicht?

Wir sprechen hier über zwei Staaten, die in den letzten Jahren auf brutale Art und Weise verschiedene Terrorgruppen unterstützt haben, welche die Achse „Iran-Irak-Syrien-Libanon“ schwächen sollte. Aber dadurch, dass sie mit ihre Chaos-Politik gescheitert sind, könnten sich die Spielregeln im Nahen Osten ändern – zum Nachteil Saudi Arabiens und Israels.

Das wichtigste Ziel der Terror-Sponsoren war es, Syriens Präsident, Bashar al-Assad, zu stürzen. Aber dieses Hauptziel wurde verfehlt und die „Achse des Widerstands“ ist gestärkt aus dem Krieg hervorgegangen. Sie sind mittlerweile so stark, dass Kenner dieser Region sogar das Ende der Vorherrschaft Saudis Arabiens und Israels in der Region vorhersagen.

Es wird Zeit, dass Israelis auf der ganzen Welt die wahren Probleme erkennen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Solange Israel eine Politik betreibt, in der ihre Existenz und Vorherrschaft miteinander gekoppelt und nur dann gegeben ist, wenn die Nachbarn geschwächt sind, kann es keinen Frieden in der Region geben.

Man fürchtet sich vor dem Iran nur deshalb, weil der Iran, anders als die Saudis, sich nichts diktieren lässt. Die Iraner wollen die Sicherheit und Souveränität ihres Landes nicht einer fremden Macht in die Hand geben. Und das ist etwas, was den imperialistischen Ambitionen der USA und Israel zuwiderläuft.

Vor dem Syrien-Krieg war Bashar al-Assad bereit mit Israel eine Friedenslösung zu finden, wenn man die besetzten Golanhöhen zurückgibt. Aber wir wissen alle, dass die Golanhöhen strategisch wichtig sind und wertvolle Bodenschätze beherbergt. Anstatt für Frieden, hat man sich in Israel allerdings für den Weg des Terrors entschieden, in der Hoffnung Assad zu stürzen und durch eine neue Regierung zu ersetzen, die auf die Ansprüche der Golanhöhen verzichtet. Deshalb hat Israel heimlich alle möglichen Rebellen- und Terrorgruppen in Syrien unterstützt, da man sich im Falle einer Machtübernahme eines dieser Gruppen den Verzicht von Ansprüchen erkaufen wollte.

Vor dem Syrien-Krieg war es so, dass Assad den Einfluss des Irans in der Region ausgebremst und ein gewisses Gleichgewicht zwischen den arabischen Staaten und dem persischen Iran gehalten hat. Aber jetzt, wo man Assad durch den Terrorismus geschwächt hat, bekam der Iran die Chance sich in der Region zu etablieren.

In Israel wird ständig vor dem erstarkten Iran gewarnt. Aber es wird nicht erwähnt, dass Israel und Saudi Arabien maßgeblich daran beteiligt waren. Man hat einen Proxy-Krieg begonnen und ihn verloren. Und anstatt die Fehler einzusehen und die Schwächung Syriens zu stoppen, macht man einfach weiter damit.

Die libanesische Hisbollah hat Syrien von Anfang an im Kampf gegen den Terror unterstützt und dabei wertvolle Erfahrungen in der militärischen Kriegsführung gesammelt. Sollte Israel nun den nächsten Fehler wagen und den Libanon angreifen, dann kann man davon ausgehen, dass die Hisbollah ihre wahre Kraft auf dem israelischen Boden entfalten wird. Hinzu kommt, dass wichtige Staaten wie die Türkei oder Ägypten einen Krieg gegen den Libanon ablehnen und Saudi Arabien und Israel auf sich alleine gestellt wären.

Israel hat jetzt aber noch die Gelegenheit, über Russland den Dialog mit der „Achse des Widerstandes“ aufzunehmen. Man muss darin ein Konsens finden und nach friedlichen Lösungen suchen. Man darf auf keinen Fall den von Saudi Arabien erhofften sunnitisch-schiitischen Konflikt weiter anheizen oder sich darin hineinziehen lassen.

Wir vermuten, dass man in Tel Aviv die Dinge unterschätzt, was ein solcher Flächenbrand verursachen würde. Eine Eskalation wird Israel selbst nicht unbeschadet überstehen und wenn es ganz böse läuft, kann das Ganze in einen Weltkrieg ausarten.

Und wie wird man in Deutschland darauf reagieren? Denn das Existenzrecht Israels gehört ja bekanntlich zur Staatsräson der Bundesregierung. Werden also demnächst auch deutsche Bundeswehrsoldaten gegen Hisbollah und syrischen Truppen kämpfen müssen?

Hinter den Kulissen