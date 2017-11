Ein krasser Unterschied zwischen dem Washington von heute und dem, das ich als junger Korrespondent von Associated Press in den späten 70er und frühen 80er Jahren erlebte, besteht darin, dass es damals – obwohl ja der alte Kalte Krieg zur Zeit der Wahl von Ronald Reagan hitziger wurde – prominente Mainstream-Journalisten gab, die die exzessive Dämonisierung der Sowjetunion skeptisch beäugten und Zweifel hegten an den irren Behauptungen, Nicaragua und Grenada stellten eine furchtbare Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA dar.