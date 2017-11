Soros kämpft verbissen um Merkels Machterhalt

Nachdem das Wunder geschah und FDP-Chef Chris-tian Lindner Merkels Wunsch-Koalition mit den Grünen zunächst zu Fall brachte, wurden George Soros‘ Pläne zur Schaffung „einer europäischen Mischbe-völkerung“ wie Ungarns Premierminister Viktor Orbán am 27. Oktober in einem Kossuth-Radio-Interview ausdrückte, vorübergehend durchkreuzt. Der Begriff JAMAIKA als Regierungskoalition der BRD wurde ebenfalls von Soros vorgeben, Sinnbild eines Neger-Konglomerats als künftige EU.

Alle Soros-Leute wissen, ohne Merkel wird der Reptilienplan zur Vernichtung der weißen Menschen Europas kaum durchzusetzen sein. Prof. Ulrich Battis firmiert als Staats- und Verfassungsrechtler und gehört zur Soros-Lobby. Am 21.11.2017 wurde er von „Marionetta“ Slomka (ZDF HEUTE) interviewt, wo er die Katze aus dem Sack ließ. Um Merkel an der Macht zu halten, müssten jetzt die Medien, und die werden…..

Ähnliche Beiträge