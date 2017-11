“Session Replay“: Alles wird aufgezeichnet!

Hunderte der am meisten besuchten Weltnetzseiten zeichnen jede Mausbewegung und jede Tastatureingabe auf. Dies fand eine Forschergruppe des Center for Information Technology Policy der Universität Princeton im US-Bundesstaat New Jersey heraus.

Demnach wurden insgesamt sieben sogenannte “session replay“-Anbieter untersucht und getestet und stellte sich heraus, dass 482 der 50.000 meistbesuchten Internetseiten versteckten Code auf ihrer Seite haben, welcher die Aufzeichnung absolut jeder Nutzeraktivität ermöglicht.

Auf der Netzseite der Forscher, Freedom-To-Thinker.com, wird das Projekt wie folgt beschrieben:

Sie mögen wissen, dass die meisten Netzseiten Analyseskripte von Drittanbietern haben, welche die von Ihnen besuchten Seiten und ihre Suchanfragen aufzeichnen. Neuerdings benutzen jedoch immer mehr Seiten……