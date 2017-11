Russland, Türkei und Iran diskutieren in Sotschi über Syrien

Am Mittwoch trafen sich die Präsidenten der Türkei, Russlands und des Irans im Erholungsort Sotschi am Schwarzen Meer, um vor dem Hintergrund des bevorstehenden Siegs über den Islamischen Staat (IS) und andere islamistische Kräfte über die Zukunft Syriens zu diskutieren.

Der russische Präsident Wladimir Putin, sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan und der iranische Präsident Hassan Ruhani riefen in einer gemeinsamen Stellungnahme die „Vertreter der Regierung der Arabischen Republik Syrien und der Opposition“ dazu auf, „sich konstruktiv am Syrischen Kongress zum Nationalen Dialog zu beteiligen.“ Die drei Präsidenten bekräftigten außerdem ihren Einsatz für den Schutz der „nationalen Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit und territorialen Integrität der Arabischen Republik Syrien.“

Putin bezeichnete die Gespräche als „konstruktiv und geschäftsmäßig“ und erklärte, die Präsidenten hätten „detailliert über die grundlegenden Aspekte einer Einigung in Syrien diskutiert“ und sich darauf geeinigt, „die aktivsten……

