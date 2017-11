Europäer fühlen sich wie Fremde im eigenen Land (Studie)

Breitbart 22 Nov. 2017: Menschen im Westen fühlen sich in ihren Heimatländern zunehmend als “Fremde”, wobei Italien vorne liegt.

Ipsos Mori Research, zitiert von Chatham House-Mitarbeiter Matthew Goodwin, stellt fest, dass 49 Prozent der Italiener, die in letzter Zeit die Hauptlast der Migrationskrise tragen, der Aussage zustimmen: “In diesen Tagen fühle ich mich in meinem Land wie ein Fremder.”

IPSOS study

Seitdem ein teures und nicht immer ganz wirksames Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei die so genannte östliche Mittelmeer-route scheinbar unter Kontrolle brachte, wurde Italien für die Migrationskrise zur Hauptszene.

Zehntausende von illegalen Einwanderern, die von Schiffen transportiert werden, werden…..