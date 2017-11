Roger Waters antwortet auf Aussie-Sängerin: Boykott Israels – es geht nicht um Musik – es geht um Menschenrechte“

Nick Cave ist der neue Star der Israel Lobby!

Roger Waters reagierte auf die Kritik des australischen Sängers Nick Cave über die prominente Befürwortung eines Künstlerboykotts gegen Israel durch den ehemaligen Pink Floyd-Frontmann und sagte ihm, dass es „nicht um Musik geht – es geht um Menschenrechte“.

Cave und seine Band The Bad Seeds spielten am Sonntag und Montag vor ausverkauftem Haus in Tel Aviv.

Vor seinen Konzerten berichtete Cave einer Pressekonferenz, dass er in Israel auftrat, um sich gegen die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung gegen Israel, kurz BDS, zu stellen.

Er gräbt sich bei Waters ein und sagt: „Wenn du Israel spielst, musst du eine Art öffentliche Demütigung von Roger Waters und Co. durchmachen, und niemand will öffentlich beschämt werden. Es ist das, was wir am meisten fürchten, in gewisser Weise öffentlich gedemütigt zu werden.“

Waters hat andere Künstler dazu gedrängt, ihre Auftritte im Land zu boykottieren.

Nick denkt, es geht um die Zensur seiner Musik? Was“, schrieb Waters in einer Erklärung nach den Konzerten von Cave in Israel. Nick, bei allem Respekt, deine Musik ist für dieses Thema irrelevant. Meiner auch, Brian Eno und Beethoven auch. Hier geht es nicht um Musik, sondern um Menschenrechte.

Wir schleudern unsere Gläser ins Feuer eurer arroganten Unbekümmertheit und zertrümmern unsere Armbänder auf den Felsen eurer unerbittlichen Gleichgültigkeit“, schrieb Waters und fügte hinzu: „Wenn ihr irgendwann in der Zukunft aus der Dunkelheit herausklettern wollt, müsst ihr nur eure Augen öffnen, wir, in BDS, werden hier sein, um euch im Licht willkommen zu heißen“.

Eno, ein britischer Musiker, kommentierte ebenfalls in einer Erklärung, die mit Waters‘ auf der Website der Artists for Palestine Organisation veröffentlicht wurde.

Ich bewundere Nick Cave als Künstler und ich weiß, dass er sich großzügig für die humanitäre Hilfe Palästinas eingesetzt hat. Ich denke, dass er jedes Recht hat, zu seinen eigenen Zusammenfassungen über zu kommen, ob er BDS unterstützt oder nicht,“ Eno schrieb. „Aber ich denke, ich habe auch das Recht, ihm eine andere Seite dieses Arguments zu präsentieren.“ ROGER WATERS RESPONDS TO NICK CAVE ABOUT HUMAN RIGHTS