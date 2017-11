Putin fordert von Industrie schnelle Umstellung auf militärische Produktion

Der russische Präsident will mit der Mobilisierung der großen Unternehmen die Lehre aus der großen Militärübung Zapad ziehen: Sieht sich Russland unmittelbar bedroht?

Der russische Präsident Wladimir Putin will vor den Wahlen im kommenden Jahr offenbar noch schnell seinen Wiederaufstieg von einer Regionalmacht, wie Barack Obama Russland genannt hatte, zu einer auch im Ausland militärisch operierenden Weltmacht mit einem Erfolg der Intervention in Syrien krönen. Ob Putin wieder zur Präsidentschaftswahl antreten wird, hat er noch offen gelassen, es wird allerdings von allen vermutet. Währenddessen scheint der Einfluss auf die beiden separatistischen Volksrepubliken zu zerfallen. In Lugansk sind Konflikte ausgebrochen, gefordert wird eine Vereinigung der beiden „Volksrepubliken“.

Zusammen mit dem iranischen und dem türkischen Präsidenten sucht Putin, der sich zuvor mit dem…..