Irans Parlamentspräsident: US-geführte Anti-IS-Koalition nichts weiter als eine Parole

Der iranische Parlamentspräsident Ali Laridschani hat die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition als eine Parole bezeichnet, denn in Wirklichkeit habe sie die Terror-Miliz IS unterstützt.

„Durch die Anzettelung von internen Auseinandersetzungen trugen die USA zur Rückständigkeit in manchen Ländern bei“, sagte Laridschani am Mittwochabend bei einem Treffen mit dem afghanischen Parlamentspräsidenten Abdullah Raoof Ebrahimi am Rande der…..

….passend dazu……

Iran bereit zur Bekämpfung der Intrigen von weiteren Terrorgruppen wie IS

Der Generalstabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Bagheri, hat die allseitige Bereitschaft Irans für die Bekämpfung der Intrigen von weiteren Terrorgruppen wie dem IS bekannt gegeben.

Generalmajor Mohammad Bagheri gratulierte in einer Botschaft dem geehrten Revolutionsoberhaupt und Oberbefehlshaber der iranischen Streitkräfte zum Sieg der Widerstandsfront sowie zum Zerfall der selbsternannten IS-Herrschaft und sagte: „Obwohl das Ende des IS……