Indien streicht einen $500M Deal mit Israel

Representative Image: Reuters

Das palästinensische Boykott-, Desinvestitions- und Sanktions-Nationalkomitee (BNC) begrüßt die Annullierung eines 500-Millionen-Dollar-Raketengeschäfts zwischen Indien und Israel als einen „großen Schlag“ gegen die israelische Militärindustrie.

Der israelische Rüstungskonzern Rafael Advanced Defense Systems hatte im Vorgriff auf dieses Geschäft zur Herstellung von Lenkflugkörpersystemen ein Joint Venture mit seinem indischen Partner geschlossen.

Gestern berichteten die Medien, dass das indische Verteidigungsministerium den 500-Millionen-Dollar-Deal mit dem israelischen Waffenhersteller Rafael Advanced Defense Systems für seine Raketensysteme gestrichen hat. Das Abkommen wurde in den internationalen Medien gefeiert und nach dem Besuch von Premierminister Narendra Modi in Israel im Juli abgeschlossen. Im August eröffneten Rafael Advanced Defense Systems und sein indischer Partner Kalyani Strategic Systems ein Werk in Hyderabad, um die Raketensysteme herzustellen.

Das Abkommen wurde annulliert, nachdem Indiens staatliche Verteidigungsforschungsentwicklungsorganisation behauptete, dass Indien diese israelische Technologie nicht importieren sollte.

Jamal Juma‘, Koordinator der palästinensischen Stop the Wall-Kampagne und Mitglied des BNC-Sekretariats, sagte:

Die Entscheidung Indiens, diesen massiven Waffenhandel mit Israel abzuschaffen, ist ein großer Schlag für die israelische Waffenindustrie. Dieses Geschäft über 500 Millionen Dollar hätte die israelische Militärindustrie angeheizt, die tief in Kriegsverbrechen gegen das palästinensische Volk verwickelt ist.

Es ist auch ein großer Rückschlag für Israels Propagandahubris, dass seine Technologie für Indiens Entwicklung und Modernisierung unentbehrlich ist. Wie viele Inder erkennen, vermarktet Israel militärische und landwirtschaftliche Technologien in Indien und versucht, die indische Abhängigkeit von Israel zu zementieren.

Israel sucht einen Fluss des indischen Bargeldes für es ist eigener Profit und zu helfen, seine kriminellen Kriege und Apartheidregime zu finanzieren.

Indien ist mit Abstand der weltweit größte Importeur israelischer Waffen, und Israel genießt einen nahezu beispiellosen Einfluss auf das indische Militärsystem. Israel stattet die indische Armee mit israelischen Gewehren, die indische Luftwaffe und Marine mit israelischen Flugzeugen und Raketen aus und stellt Kommunikationssysteme und Technologie auf allen Ebenen des indischen Militärs zur Verfügung.

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich die indisch-israelischen Militärbeziehungen trotz diverser Korruptionsskandale und technischer Misserfolge kontinuierlich erhöht.

Ähnliche Muster zeichnen sich auch in anderen Sektoren ab. Indiens 16-Millionen-Bauerngewerkschaft AIKS hat den palästinensischen Aufruf zu Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) unterstützt, „um für die Rechte des palästinensischen Volkes einzutreten und sich gegen die Übernahme des indischen Agrarsektors durch israelische Unternehmen zu wehren“.

Mitglieder der Staatsversammlung von Telengana verurteilten vergangene Woche staatlich geförderte Reisen indischer Bauern nach Israel als „Geldverschwendung“.

Omar Barghouti, Mitbegründer des BNC, sagte:

Wir hoffen, dass dies der Anfang vom Ende der indischen Mittäterschaft an Israels unerhörter Verletzung des Völkerrechts und der palästinensischen Menschenrechte ist. Als Palästinenser fordern wir das indische Volk auf, sein stolzes Vermächtnis der Verpflichtung zur Unabhängigkeit, zum Wachsen des lokalen Wissens und zum Respektieren der Kämpfe anderer Menschen für die Freiheit von Kolonialismus und Apartheid aufrechtzuerhalten.

Israels Unterdrückungsregime kann niemals ein Vorbild für die große indische Nation sein, die einst die blockfreie Bewegung führte und das Recht aller Nationen auf Selbstbestimmung verteidigte. Israel exportiert nach Indien, was es am besten weiß – eine Technologie, die die Menschen unterdrückt, militarisiert und ihrer Land- und Wasserrechte beraubt. Indien ist ohne das besser dran.

Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass indische Erdöl- und Erdgasunternehmen sich um Bohrrechte in Gasfeldern bewerben, die von Israel beansprucht werden, trotz der vielen Kontroversen, die mit territorialen Streitigkeiten in solchen Feldern verbunden sind. Im August unterzeichnete die indische Adventz-Gruppe ein Memorandum of Understanding zur Entwicklung der Jerusalem Light Rail, die Israels Siedlungen dient, die illegal in und um das besetzte Ostjerusalem gebaut wurden.

Omar Barghouti sagte:

Während große multinationale Konzerne wie Veolia, Orange und G4S ihre illegalen Projekte in Israel aufgrund des wirksamen Drucks der BDS aufgeben, hat Israel begonnen, Indien in Geschäfte mit rechtlichen und politischen Risiken hineinzuziehen. Indische Unternehmen wären gut beraten, sich nicht in die Menschenrechtsverletzungen Israels hineinziehen zu lassen, da sich immer mehr internationale Konzerne weigern, sich in solche Komplizenschaften einzumischen. Es ist unethisch und langfristig schlecht für die Wirtschaft.

Das palästinensische BDS National Committee (BNC) ist die größte Koalition in der palästinensischen Zivilgesellschaft. Sie leitet und unterstützt die weltweite Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung für die Rechte der Palästinenser.