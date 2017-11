Synchronisation: BRD und Globalsystem im Untergangs-Modus

Am 25. September, am Morgen nach der Bundestagswahl, kommentierten wir in unseren SZ, Nr. 268 das Wahlergebnis aufgrund des 13-prozentigen Stimmenanteils der AfD so: „Merkel wird ihren Nimbus in Europa einbüßen, denn niemand wird in der großen Machtpolitik ernst genommen, der zuhause seine Machtbasis verloren hat. … Die Visegrad-Staaten werden von jetzt an so richtig Sand in das EU-Getriebe streuen und gegen die Merkel-Tyrannei mobil machen. Merkels Niedergang in der BRD bedeutet den Niedergang der EU und deren folgenden Zerfall.“

Kausalzusammenhänge zu erfassen ist schwer, so konnten einige nur schwer unsere Analyse vom…..