Die Entscheidung, vegan zu leben, treffen Menschen aus den verschiedensten Gründen. Als „Nichtveganer“ bekommt man oft den Eindruck, dass es sich nur um einen weiteren Trend handelt. Es kursiert das Bild vom Gutverdiener, der im Bioladen einkauft, auf dem Weg in sein Büro einen Reismilch-Cappuccino schlürft und sich abends mit den Kollegen im angesagten veganen Restaurant zu Tofu-Burger an Süßkartoffelpommes trifft. Dieses Bild trifft sicher auf einige Veganer zu. Eine solche Art vegan zu leben ist weniger Ausdruck einer Auseinandersetzung mit unserer auf Konsum basierenden Lebensweise, sondern selbst nur ein konsumistischer Trend. In diesem Fall ist Veganismus nichts mehr als ein weiterer Markt, der dem Kapital neue Wachstumsmöglichkeiten bietet.