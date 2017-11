Junge, ist das blöd oder was?

Haben die USA ISIS die Flucht gestattet, um die Kämpfe in Gang zu halten?

Die Amerikaner leben in einem Land, das seit dem 11. September 2001 keinen Frieden kennt, als Präsident George W. Bush und seine Gruppe von Neokonservativen der Welt die Botschaft überbrachten, dass „Sie entweder mit uns oder gegen uns sind.“ Die Drohung war verbunden mit einer Flut von eilig konzipierten Gesetzen, die die Tür zu dem verfassungswidrigen „Krieg gegen den Terror“ öffneten, der nach Lust und Laune des Oberbefehlshabers geführt wurde, einem Konflikt, der von Anfang an als weltweites militärisches Projekt ohne Ende gedacht war.

Bush und seine Mittäter haben es vielleicht zu der Zeit nicht verstanden, aber sie initiierten eine völlig neue Art der Kriegsführung. Zwar würde es vor Ort weltweit Kämpfe gegen einen ideologisch getriebenen Feind geben, der ein wenig an den Kommunismus erinnert, aber es gäbe auch „Regimewechsel“ von Regierungen in Ländern, die mit der aus Washington kommenden Richtung nicht ganz mit an Bord waren. Anstatt in ein Land einzudringen und es auf die altmodische Weise zu besetzen, so dachte man, war es viel besser, einfach die obersten Ebenen auszuschalten und die Eingeborenen die Dinge in Ordnung bringen zu lassen, während sie unter Anleitung der Profis in Washington agieren.

Auch wenn der „Regimewechsel“ im Irak und in Afghanistan nicht besonders gut geklappt hat, sah sich Bush…..