Wie Saudi-Arabien den Mittleren Osten destabilisiert.

Als in Saudi Arabien in der Nacht vom 4. auf den 5. November die „Nacht der langen Messer“ ausgerufen wurde, glaubte man zunächst an den Amoklauf eines Tyrannen, der an vielen Fronten verliert: Der absolutistische Herrscher des Landes eignete sich – unter dem sinnigen Vorwand der „Korruption“ – das Eigentum von einigen der reichsten Personen des Landes an und zudem wurden mindestens zwei seiner möglichen Gegner getötet. Der Syrien-Stellvertreterkrieg ist so gut wie beendet. Die Aggressionen gegen Katar verpuffen. Der Krieg gegen eines der ärmsten Länder der Region, den Jemen, findet sich trotz Zerbombung der Infrastruktur, Sanktionen und Blockaden in einer Sackgasse. Die Aggression gegen den Iran isoliert das Land in keiner Weise. Und nun erklärt Saudi-Arabien dem Libanon praktisch den Krieg und „säubert“ im Inneren jeden möglichen Widerstand? Aber was völlig irrational erscheint, ist sorgfältig geplant und abgesprochen mit den USA und Israel. Und Deutschland ist über Waffenlieferungen und die NATO mit dabei.