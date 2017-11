Putin: Russische Waffen sollen westliche Analoga übertreffen

© Sputnik/ Michail Klimentjew

Die Armee und Flotte in Russland sollen über Waffen verfügen, die westliche Analoga übertreffen. Das erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag in Botscharow Rutschej bei Sotschi in einer Beratung zu Problemen des Militär-Industrie-Komplexes Russlands.