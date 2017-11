Die dunklen Geheimnisse hinter der Audienzhalle des Papstes (es ist ein riesiger Reptilian)

Google übersetzung von Anti News Network

Als ich zum ersten Mal die wahre Größe dessen erkannte, was die Audienzhalle des Papstes enthüllt, war ich schockiert. Trotz 10 Jahren Forschung in der Elite, im Okkultismus, Illuminati, Bewusstsein und mehr, stach dies hervor als etwas, über das ich einfach schreiben musste.

Hast du von der Audienzhalle des Papstes gehört? Auch bekannt als die Paul VI. Audienzhalle oder die Halle der Päpstlichen Audienzen, liegt sie teilweise in der Vatikanstadt und teilweise in Rom, Italien. Es wurde nach Papst Paul VI. Benannt und 1971 vom italienischen Architekten Pier Luigi Nervi erbaut. Es beherbergt 6.300 Sitzplätze und enthält eine Bronzestatue mit dem Titel La Resurrezione, entworfen von Pericle Fazzini.

Das alles klingt bisher ziemlich einfach, aber lassen Sie uns eintauchen in das, was dieses Gebäude so seltsam macht. Wir beginnen mit den weniger komischen und werden immer seltsamer, je weiter wir gehen.

Bauweise und Design

Das Gebäude wurde mit Stahlbeton von dem bekannten Architekten Pier Luigi Nervi entworfen. Nervi ist bekannt für einfache, aber praktische Designs, die stark und langlebig sind.

Die einfache Krümmung des Gebäudes mag von außen unscheinbar erscheinen, aber dies ist Teil eins von dem, was wir über dieses Gebäude zu erkunden beginnen werden, und ich verspreche Ihnen, wenn wir bis zum Ende kommen, werden Sie sehen, was ich bin. ankommen.

Schau dir das Bild unten an und vergleiche seine Form mit dem Bild einer Schlange daneben. Beachten Sie die gesamte Form – breiter Rücken, schmale, abgerundete Vorderseite, Augen in der Mitte, Nasenloch vorne und gewölbte Oberseite.

Fenster

Wie Sie bereits im Bild oben sehen können, gibt es zwei Fenster auf beiden Seiten des Gebäudes, die Augen ähneln. Sie sind aus Buntglas gefertigt und sitzen auf beiden Seiten etwa in der Mitte des Gebäudes.

In der Mitte der Augenform sehen Sie einen Schlitz, der einem Reptilienauge ähneln könnte. Wenn Sie noch nicht überzeugt sind, was verständlich ist, lesen Sie weiter.

Vielleicht ist es nicht ganz klar, wenn man ein einzelnes Fenster betrachtet, also schauen wir uns jetzt beide zusammen an.

Plötzlich beginnen wir zu sehen, wie die Dinge hier Gestalt annehmen – zwei Reptilienaugen, die Sie anstarren, während Sie die Bühne beobachten.

Skalierungen und Reißzähne

Schauen Sie sich noch einmal das obige Bild an – was fällt Ihnen in der Mitte auf? Da steht eine Statue in der Mitte und dann auf beiden Seiten, zwei scharfe, spitze Zähne. Das Dach und die Seiten des Gebäudes ähneln auch Schuppen.

Hier sind zwei weitere Bilder, um Ihnen ein Gefühl für die Skalen zu geben.

Jetzt ziehen wir es ein bisschen zusammen, damit wir wirklich sehen können, was wir betrachten. Achten Sie im Bild unten ganz auf das gesamte Gebäude und das Bühnenbild neben dem Bild einer Schlange. Die Augen, die Form, die Schuppen, die Reißzähne, das Aussehen und das Gefühl des Reptils … es ist alles da.

Die Statue von La Resurrezione

In der Mitte der Bühne steht eine Christusstatue, die aus einer atomaren Apokalypse aufsteigt . Es wurde von Pericle Fazzini entworfen und 1977 eingeführt. Schauen Sie es sich unten an. Merkst du etwas über Jesu Kopf?

Ansicht rechts

Ansicht links

Von vorne ist es schwer zu sehen, aber wenn man die Statue von den Seiten betrachtet, wo die Gäste sitzen, wird von beiden Seiten auffallend klar, dass das Haupt Jesu wie eine Schlange aussehen soll.

Denken Sie einmal darüber nach: Wenn nur eine….mehr……