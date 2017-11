Der Krieg gegen die Terroristen in Syrien ist beendet. Syrien als Staat ist gerettet. Baschar al-Assad kam nach Sotschi, um mit Wladimir Putin, Sergej Schojgu und weiteren Vertretern der Präsidentenadministration und des Verteidigungsministeriums Russlands über den bevorstehenden politischen Prozess in Syrien zu diskutieren.

Baschar al-Assad: „Das syrische Volk wird nie vergessen, wer in schweren Zeiten Syrien beistand und wer gemeinsam mit uns gegen den internationalen Terrorismus kämpfte. Danke, Russland!“

Foto: ©Michail Klimentjew

(Photo by Reuters)

(Photo by Reuters)

Putin traf sich mit Assad in Sotschi

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich mit seinem syrischen Amtskollegen Baschar al-Assad in Sotschi getroffen.

Das Treffen fand laut der Webseite des Kremls am Montag statt. Putin gratulierte Assad zu den Erfolgen Syriens im Kampf gegen die Terroristen. Das syrische Volk…. ….passend noch…… Sotschi: Assad dankt Russland bei Treffen mit Putin für „Rettung des syrischen Staates“