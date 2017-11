Russland – Weltmacht im Wartestand

Zehn Jahre nach Veröffentlichung des folgenden Textes erlebt die Welt ein Déjà-vu —wieder steht die Frage, was kommt nach Putin im Raum.

Entwicklungen, die sich damals nur andeuteten, sind inzwischen eingetreten… anderes ist anders gekommen.

Russland ist nicht mehr Großmacht in der Warteschlange, sondern inzwischen als ‚Player‘ aufgerückt. Putin Krisenmanager. China an der Seite, ein schwächelnder Westen

Aber gerade deswegen gilt inzwischen umso mehr: Putin/Russland kann machen, was es will, es kommt immer dasselbe heraus:….

Nur noch um einige Grade schärfer als seinerzeit….

Und nach wie vor steht die Frage: Angst vor Russland – warum?…

Wir haben uns deshalb entschieden, diesen Text noch einmal unverändert in Erinnerung zu rufen…