PROPHEZEIUNGEN, die Uns Verschwiegen werden!

Gibt es hinter den ganzen Prophezeiungen den Versuch der Manipulation?

Es scheint so zu sein.

Es ist schon ungewöhnlich von positiven Prophezeiungen zu hören.

Bücher, die das Ende der Welt verkünden, verkaufen sich anscheinend am besten.

Wie wir sehen, haben sie sich bislang nicht erfüllt und werden sich auch nicht erfüllen.

Erdbeben, Vulkanausbrüche und andere Katastrophen gab es schon immer und sie werden auch immer wieder vorkommen, aber das heißt nicht, dass es das Ende der Welt bedeutet.

Im Internet finden wir katastrophale Vorhersagen aller Art, natürlich sind die meisten erfunden, aber sie sind in der Regel die Populärsten.

