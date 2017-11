Aufmerksamkeit für Systemversagen: Der Whistleblower-Preis 2017

CC0

Bei „Whistleblower“ denkt man zuerst an Namen wie Edward Snowden oder Chelsea Manning. Doch auch in Deutschland gibt es die „Enthüller“ und „Skandalaufdecker“. Den Whistleblower-Preis 2017 erhalten in diesem Jahr drei herausragende Personen, die besonderen Mut und Zivilcourage bewiesen haben – oft nicht ohne Folgen für Leib und Leben. Video und mehr……